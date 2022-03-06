CHIUSA A MISTERBIANCO SALA DA BALLO IL TITOLARE ERA SPROVVISTO DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, unitamente ai militari del Reggimento “Sicilia” e con il supporto della Polizia Locale di Misterbianco, hanno realizzato un servizio di controllo...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, unitamente ai militari del Reggimento “Sicilia” e con il supporto della Polizia Locale di Misterbianco, hanno realizzato un servizio di controllo finalizzato al contrasto dell’illegalità in genere, con particolare riferimento ad alcune ispezioni operate in esercizi pubblici, soprattutto operanti nel settore dell’intrattenimento.

In particolare infatti è stata tra le altre ispezionata una sala da ballo in via Comunità Europea che è stata chiusa atteso che il titolare, ad una verifica effettuata, è risultato essere sprovvisto delle necessarie autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché dell’esercizio di attività d’intrattenimento pubblica rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza.

All’interno del locale, inoltre, i militari hanno riscontrato la presenza di due avventori sprovvisti della prevista certificazione green pass, infrazioni tutte che hanno complessivamente comportato al titolare ed ai clienti sanzioni amministrative per oltre 5700 euro.

Nel corso del medesimo servizio coordinato sono state elevate 6 infrazioni nei confronti di automobilisti non in regola con la revisione del proprio veicolo o sorpresi ad utilizzare il telefono cellulare mentre erano impegnati nella guida. In un caso, inoltre, i militari hanno proceduto alla denuncia di un 35enne di Misterbianco, rifiutatosi di sottoporsi all’accertamento del proprio tasso alcolemico mediante l’utilizzo dell’etilometro.