CHIUSA CORSIA SULLA SS121 PER LAVORI, CODE DIREZIONE CATANIA

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma si stanno registrando forti disagi per chi sta percorrendo questo pomeriggio, 21 Novembre 2021 la superstrada ss121.

L’arteria, già normalmente intasata da migliaia di automobili, in alcune ore del giorno è un vero e proprio inferno. La chiusura di una delle due corsie di marcia, in direzione Catania, sta provocando forti rallentamenti.

Si tratta di lavori, ed il restringimento della carreggiata le nel tratto compreso tra lo svincolo Palazzolo e lo svincolo Centro Commerciale in direzione Catania sta creando notevoli disagi agli automobilisti.

Traffico al momento che scriviamo (ore 17.30 ) congestionato con lunghissima fila in direzione Catania che inizia dallo svincolo Paternò,

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO