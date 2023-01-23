CHIUSA DI NOTTE, LA SS121 TRA PATERNO’ E VALCORRENTE. FINO A MERCOLEDI,
AGGIORNAMENTO LA STATALE SARA' INVECE CHIUSA NELLE NOTTI TRA LUNEDI' 23 E MARTEDI' 24 E TRA MARTEDI' 24 E MERCOLEDI' 25,IN FASCIA ORARIA COMPRESA TRA LE ORE 22 E LE ORE 6.La prossima settimana, sulla...
AGGIORNAMENTO
LA STATALE SARA' INVECE CHIUSA NELLE NOTTI TRA LUNEDI' 23 E MARTEDI' 24 E TRA MARTEDI' 24 E MERCOLEDI' 25,
IN FASCIA ORARIA COMPRESA TRA LE ORE 22 E LE ORE 6.
La prossima settimana, sulla strada statale 121 “Catanese”, nell’ambito dei lavori di ripristino del danno strutturale al cavalcavia della sp15 causato dall’impatto con un mezzo pesante fuori sagoma, è prevista la chiusura della statale dal km 12,000 al km 17,500, al fine di ultimare gli interventi in progetto.
Le lavorazioni saranno eseguite in fascia oraria tra le 22 e le 6 del mattino, nelle notti comprese tra lunedì 16 e sabato 21 gennaio.
Durante gli orari di chiusura, la statale sarà interdetta al transito in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Valcorrente e Paternò, con indicazioni sui percorsi alternativi segnalate in loco.