Chiusa domani la rampa di uscita per l’Aeroporto: viabilità modificata dalle 7 alle 18

Venerdì 10 luglio, dalle 7 alle 18, modifiche alla viabilità per lavori agli impianti di illuminazione. Consigliato partire con anticipo.

Disposta una temporanea modifica alla circolazione lungo la Strada provinciale 70/I, denominata “Asse dei Servizi”, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione.

Nella giornata di domani, venerdì 10 luglio 2026, dalle ore 7 alle ore 18, resterà chiusa al transito veicolare la rampa di uscita dello svincolo per l’Aeroporto di Catania, per i veicoli provenienti dalla Tangenziale e dalla rotatoria Bicocca in direzione Catania.

Il provvedimento si rende necessario per permettere le operazioni di rimozione e posa in opera delle torri faro dello svincolo, garantendo la sicurezza degli operai impegnati nei lavori e degli utenti della strada.

Durante la chiusura sarà vietato il transito a tutte le categorie di veicoli. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai mezzi di cantiere.

Per raggiungere l’Aeroporto “Vincenzo Bellini”, gli automobilisti dovranno seguire il percorso alternativo indicato dalla segnaletica temporanea: uscita in direzione Librino, prosecuzione lungo viale Librino fino alla rotatoria tra viale Librino e viale Castagnola, per poi rientrare sul raccordo in direzione Aeroporto.

La deviazione comporterà un allungamento del percorso di circa 1,4 chilometri, con un tempo aggiuntivo stimato di pochi minuti. Tuttavia, considerata la fascia oraria interessata e il possibile aumento del traffico, l’invito è quello di partire con adeguato anticipo, soprattutto per chi deve prendere un volo.

In alternativa, per i veicoli provenienti dalla Tangenziale, sarà possibile utilizzare il percorso che prevede l’uscita sulla A19 Palermo-Catania, direzione Catania, l’imbocco dell’Asse Attrezzato e la successiva uscita su viale Librino, proseguendo poi verso la rotatoria con viale Castagnola e seguendo le indicazioni per l’Aeroporto.

La Città Metropolitana invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica provvisoria e a mantenere una guida prudente, al fine di limitare i disagi e garantire la sicurezza della circolazione.