CHIUSA LA CUCINA DI UNA STRUTTURA PER ANZIANI, DENUNCIATO 42 PATERNESE

I carabinieri hanno chiuso la cucina di una struttura per anziani di Nesima e denunciato l’amministratore unico, un quarantaduenne di Paternò, già noto alle Forze dell’Ordine, per “carente manutenzione impianti al servizio dell’immobile”.

La denuncia rientra in un servizio straordinario svolto dai Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, con il supporto dei colleghi del dodicesimo Reggimento “Sicilia” e con la collaborazione di personale dell’Asp, Sezione Igiene Urbana e Sezione S.Pre.S.A.L. di Catania, nella zona di “Nesima” e “Librino”. I Carabinieri nello specifico hanno riscontrato carenze nella manutenzione dell’impianto del gas: da qui la chiusura provvisoria del locale adibito a cucina.

I militari hanno arrestato un trentacinquenne per evasione dai domiciliari: era uscito senza autorizzazione pur essendo ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia. Si è giustificato, non appena è rientrato nell’abitazione, dicendo di essere uscito da casa per cercare di guadagnare qualcosa e non gravare economicamente sulla sua famiglia.

I militari hanno anche svolto controlli sulla circolazione stradale, identificando venti persone e controllando dieci veicoli, elevando multe per mancata copertura assicurativa e omessa revisione con sanzioni amministrative per un importo di quasi duemila euro, oltre al sequestro di due auto e al ritiro di una carta di circolazione. Durante i controlli su strada le diverse perquisizioni, operate per la ricerca di droga ed armi, hanno consentito ai Carabinieri di segnalare alla locale Prefettura un giovane presunto assuntore, in quanto è stato trovato in possesso di due grammi di marijuana.