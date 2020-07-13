CHIUSA PER 5 GIORNI LA DISCOTECA BANACHER: TROPPA GENTE IN PISTA

La discoteca Banacher di Aci Castello è stata chiusa per cinque giorni per il mancato rispetto delle norme per fronteggiare il diffondersi del Covid-19 dopo un controllo dei carabinieri del nucleo rad...

La discoteca Banacher di Aci Castello è stata chiusa per cinque giorni per il mancato rispetto delle norme per fronteggiare il diffondersi del Covid-19 dopo un controllo dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Acireale con la collaborazione sul posto di personale dell'Asp di Catania. Durante i controlli militari dell'Arma militari, intervenuti inizialmente all'esterno del locale anche a seguito di richiesta dei gestori in difficoltà nel contenere l'afflusso delle persone che volevano entrare nonostante fosse stato superato il numero consentito. I carabinieri hanno inoltre accertato che nella pista da ballo non era garantito il distanziamento tra le numerosissime persone intente a ballare, quasi tutte senza la mascherina. Gli investigatori hanno contestato al legale rappresentante della società che gestisce la discoteca la sanzione di 400 euro e della quella accessoria della chiusura del locale per cinque giorni. I controlli sono stati eseguiti nell'ambito delle disposizioni condivise in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sull'emergenza Covid-19 convocato e presieduto dal prefetto di Catania.