CHIUSA PER INCENDIO LA SS 417 IN TERRITORIO DI BELPASSO

A causa di un incendio lungo i versanti ai margini della sede stradale, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 417 " di Caltagirone", tra il km 63,000 e il km 64,1 a Belpasso, in provincia di Catania.

Il traffico al momento viene deviato sulla viabilità locale con segnalazioni sul posto.

Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine oltre alle squadre di Anas per la gestione della viabilità, per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Al momento il traffico è fortemente rallentato.

