CHIUSA PROVVISORIAMENTE LA CATANIA-PALERMO A MISTERBIANCO PER GRAVISSIMO INCIDENTE

AGGIORNAMENTO ORE 20.05A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 186,000 il traffico è temporaneamente bloccato sull’Autostrada A 19 "Palermo Catania" in direzione Palermo, a Misterbianco.Il...

AGGIORNAMENTO ORE 20.05

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 186,000 il traffico è temporaneamente bloccato sull’Autostrada A 19 "Palermo Catania" in direzione Palermo, a Misterbianco.

Il sinistro che secondo le primissime informazioni ha coinvolto due veicoli si è veriticato nel tratto tra l'allacciamento tangenziale di Catania e lo svincolo di Motta Sant'Anastasia al Km 186,00, nei pressi di Sigonella in direzione Palermo.

Vista la gravita delle ferite di una persona coinvolta nel sinistro, si è necessario l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato nei pressi del sinistro e trasportato il malcapitato all’ospedale per le cure del caso.

Sul posto stanno operando i soccorsi, le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Al momento il traffico è bloccato in direzione Paternò, rallentamenti si registrano pure nella corsia direzione Catania.

FLASH

Gravissimo incidente stradale nella serata di oggi, 01 Agosto 2023 intorno alle ore 19.30 sull'A19 Catania Palermo.

Il sinistro che secondo le primissime informazioni ha coinvolto due veicoli si è veriticato nel tratto tra l'allacciamento tangenziale di Catania e lo svincolo di Motta Sant'Anastasia al Km 186,00, nei pressi di Sigonella in direzione Palermo.

Vista la gravita delle ferite di una persona coinvolta nel sinistro, si è necessario l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato nei pressi del sinistro e trasportato il malcapitato all’ospedale per le cure del caso.

Sul posto stanno operando i soccorsi, le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Al momento il traffico è bloccato in direzione Paternò, rallentamenti si registrano pure nella corsia direzione Catania.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO