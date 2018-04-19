Chiusa temporaneamente l’autostrada A19 tra Enna e Caltanissetta, direzione Palermo per "verifiche tecniche

Anas comunica che l’autostrada A19 Palermo-Catania è temporaneamente chiusa tra Enna e Caltanissetta, in direzione Palermo, per verifiche tecniche. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa con uscita obbligatoria allo svincolo di Enna, percorrenza della strada statale 117bis “Centrale Sicula” in direzione Palermo, proseguimento sulla strada statale 122 “Agrigentina” e sulla strada statale 626 “della Valle del Salso” in direzione A19 e rientro allo svincolo di Caltanissetta.

Il personale Anas è presente sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

