CHIUSO IL BAR EPOCA A CATANIA, LA COMUNICAZIONE DEL LOCALE
A cura di Redazione
06 settembre 2020 19:30
Chiuso il noto Bar Epoca da parte della Questura di Catania per non aver rispettato le norme anti covid
La conferma arriva direttamente dal locale, attraverso la propria pagina social:
Ci scusiamo con la Clientela per il disagio e per non aver indossato correttamente le mascherine fino al naso come previsto dalle norme vigenti.
Caffè Epoca riaprirà giovedì, vi aspettiamo.
https://www.facebook.com/caffeepoca/posts/4297754436962512