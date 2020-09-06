95047

CHIUSO IL BAR EPOCA A CATANIA, LA COMUNICAZIONE DEL LOCALE

Chiuso il noto Bar Epoca da parte della  Questura di Catania per non aver rispettato le norme anti covid

06 settembre 2020 19:30
News
Chiuso il noto Bar Epoca da parte della  Questura di Catania per non aver rispettato le norme anti covid

La conferma arriva direttamente dal locale, attraverso la propria pagina social:

Ci scusiamo con la Clientela per il disagio e per non aver indossato correttamente le mascherine fino al naso come previsto dalle norme vigenti.
Caffè Epoca riaprirà giovedì, vi aspettiamo.
https://www.facebook.com/caffeepoca/posts/4297754436962512

