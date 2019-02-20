CHIUSO L' AEREPORTO DI CATANIA PER LA CENERE
A cura di Redazione
20 febbraio 2019 17:27
A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la TOTALE CHIUSURA DELLO SPAZIO AEREO dalle ore 18 di oggi, mercoledì 20 febbraio.
Dalle 18, quindi, NESSUN VOLO potrà atterrare o partire dall’aeroporto di Catania.
I passeggeri sono pregati di informarsi sullo stato del proprio volo ESCLUSIVAMENTE con le compagnie aeree, che decideranno se cancellare i voli o dirottarli su altri aeroporti.