CHIUSO LO SVINCOLO DI GIARRE SULL’AUTOSTRADA CATANIA-MESSINA PER FUGA DI GAS: DISAGI ALLA VIABILITÀ

Il Consorzio Autostrade Siciliane comunica che, a causa di una fuga di gas rilevata in prossimità dello svincolo di Giarre, è stata disposta la chiusura totale dell’uscita in entrambe le direzioni sull’autostrada A18 Catania-Messina.

Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale, per consentire ai tecnici di intervenire in sicurezza e individuare l'origine della perdita. Al momento non è stato reso noto un orario per la riapertura, ma si prevedono disagi al traffico nella zona, soprattutto nelle ore di punta.

Il Consorzio invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a valutare percorsi alternativi, suggerendo l’uscita a Giarre solo dopo la completa messa in sicurezza dell’area.

Maggiori aggiornamenti verranno comunicati non appena disponibili.