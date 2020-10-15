CHIUSO LO SVINCOLO MISTERBIANCO SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE SIRACUSA

FLASHForti disagi in questi minuti , per chi sta percorrendo la tangenziale di Catania.Su disposizione della Questura, la Tangenziale Ovest di Catania è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzio...

FLASH

Forti disagi in questi minuti , per chi sta percorrendo la tangenziale di Catania.

Su disposizione della Questura, la Tangenziale Ovest di Catania è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Siracusa.

Per cause non ancora note è stato chiuso lo svincolo Misterbianco con emissione tangenziale direzione Siracusa.

All'altezza del ponte prima dello svincolo San Giorgio vi sono diverse pattuglie della polizia con il supporto dell'unità cinofile.

Traffico congestionato sulla tangenziale con lunghissime code, ripercussioni pure sulla ss121 a causa dello svincolo chiuso, con uscita obbligatoria direzione Messina.

Il traffico viene deviato allo svincolo di Misterbianco, con deviazioni in loco.

