CHIUSO LOCALE AL PORTO DI CATANIA: 200 CLIENTI SENZA DISTANZIAMENTO E LAVORATORI SENZA MASCHERINA

Personale della Squadra Amministrativa della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, unitamente a personale dell’Ufficio Igiene Pubblica dell’Asp di Catania, durante l’espletamento dei servizi predisposti dal Questore di Catania volti al contenimento della diffusione del virus Covid 19, ha effettuato un controllo presso un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande con diffusione musicale all’interno del Porto di Catania.

Nella circostanza, al titolare veniva contestata la violazione alla normativa Covid 19, ai sensi del DPCM 02.03.2021 in rel. D.L. 25.03.2020 nr. 19 e successive modifiche e integrazioni, poiché veniva rilevato dagli operatori che all’interno di detto esercizio vi erano numerosissimi avventori (circa 200), non seduti ai tavoli, il che rendeva impossibile il distanziamento sociale.

Inoltre, alcuni addetti al servizio di somministrazione non indossavano la prescritta mascherina per il contenimento epidemiologico.

Per tale violazione il titolare è stato sanzionato con l’applicazione della multa di euro 400,00 e l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura per giorni cinque dell’esercizio.