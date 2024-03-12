CHIUSURA DELLA SS121 IN CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO PATERNÒ. IL CALENDARIO

Che sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per la fornitura e posa in opera di barriere stradali lungo la SS 121 dal km 7+300 al km 83+736; dovendo eseguire i lavori relativi alla posa d...

Che sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per la fornitura e posa in opera di barriere stradali lungo la SS 121 dal km 7+300 al km 83+736; dovendo eseguire i lavori relativi alla posa delle barriere lungo la SS. 121 dal km 7+300 al km 17+400, considerate le caratteristiche della strada e i flussi di traffico presenti, le lavorazioni saranno eseguite in orario notturno dalle ore 21:00 alle ore 06:00 motivo per cui si rende necessaria la chiusura al transito delle carreggiate in entrambi i sensi di marcia, dal km 12+000 al km 17+400 dal lunedì al venerdì, con deviazione del traffico su percorsi alternativi individuati in zona

ECCO I DETTAGLI

chiusura al traffico su SS 121 CATANESE dal km 17+400 al km 17+000, Chiusura della SS121 in corrispondenza dello svincolo Paternò, su corsia di marcia, corsia di sorpasso a partire dal 10/03/2024 fino al 13/03/2024 nella fascia oraria dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo il lunedì, martedì, mercoledì; interesserà tutti gli utenti.

chiusura al traffico su SS 121 CATANESE dal km 17+400 al km 12+000, Chiusura della SS121 in corrispondenza dello svincolo Paternò, su corsia di marcia, corsia di sorpasso a partire dal 13/03/2024 fino al 31/03/2024 nella fascia oraria dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì; interesserà tutti gli utenti.