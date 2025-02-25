CHIUSURA NOTTURNA DELLA SS 121 FINO A VENERDÌ: DISAGI E LUNGHE CODE VERSO PATERNÒ
Come prevedibile, si registrano lunghe code sulla Strada Statale 121 (SS 121) per chi viaggia in direzione Paternò, a causa della chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco-Motta Sant'Anastasia e lo svincolo Valcorrente. Attualmente, la coda inizia nei pressi dello svincolo Misterbianco Centro.
La chiusura, attiva ogni notte dalle 20:30 alle 06:00, si protrarrà fino a sabato 1° marzo alle ore 06:00 del mattino. Gli automobilisti sono invitati a programmare con anticipo i propri spostamenti e a seguire i percorsi alternativi segnalati per ridurre i disagi.
Percorsi alternativi per chi viaggia verso Paternò
Per evitare il congestionamento, gli automobilisti dovranno uscire allo svincolo per Motta-Misterbianco, proseguire lungo la SP 13 e successivamente sulla Provinciale 134 fino alla rotatoria situata alle spalle di Etnapolis, in contrada Valcorrente. Da lì sarà possibile imboccare la rampa di accesso per reimmettersi sulla SS 121.
Situazione traffico in direzione Catania
In direzione Catania, invece, il traffico risulta regolare e non si registrano particolari disagi. Tuttavia, chi deve uscire potrà farlo allo svincolo per Valcorrente-Motta, percorrere dapprima la Provinciale 134 e poi la SP 13, per poi riprendere la SS 121 in direzione Catania.
Si raccomanda massima prudenza alla guida e il rispetto della segnaletica stradale per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.