CHIUSURA UFFICI COMUNALI GIORNO 24 APRILE 2017
A cura di Redazione
21 aprile 2017 08:23
In esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 71 del 13.04.2017 si comunica la chiusura degli uffici comunali nella giornata del 24/04/2017 ad eccezione:
- Corpo di Polizia Municipale;
- Operatori e uffici addetti ai civici Cimiteri;
- Autoparco;
- Custodia Parco Papa Giovanni XXIII e Villa Moncada;
- Impianti Sportivi;
- Stato Civile;
- Servizio di Pronta Reperibilità;
