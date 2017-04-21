95047

CHIUSURA UFFICI COMUNALI GIORNO 24 APRILE 2017

21 aprile 2017 08:23
In esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 71 del 13.04.2017 si comunica la chiusura degli uffici comunali nella giornata del 24/04/2017 ad eccezione:

  • Corpo di Polizia Municipale;
  • Operatori e uffici addetti ai civici Cimiteri;
  • Autoparco;
  • Custodia Parco Papa Giovanni XXIII e Villa Moncada;
  • Impianti Sportivi;
  • Stato Civile;
  • Servizio di Pronta Reperibilità;

