CHIUSURE NOTTURNE DELL’AUTOSTRADA CATANIA-SIRACUSA PER LAVORI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Dalla prossima settimana, lungo l’autostrada Catania-Siracusa, saranno eseguiti alcuni interventi di manutenzione agli impianti tecnologici e, pertanto, si procederà a chiusure notturne dell’autostrada, in fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo, secondo il seguente calendario:

nella notte tra il 19 e il 20 marzo, in direzione Siracusa, da Passo Martino a Lentini;

nelle notti dal 20 al 23 marzo, in direzione Siracusa, da Lentini ad Augusta;

nella notte tra il 26 e il 27 marzo, in direzione Catania, da Lentini a Passo Martino;

nelle notti dal 27 al 30 marzo, in direzione Catania, da Augusta a Lentini.

Il percorso alternativo è costituito dalla strada statale 114 “Orientale Sicula”.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.