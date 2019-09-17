CHOC A MESSINA, BOTTE E SESSO CON ANZIANA DI 90 ANNI: ARRESTATI DUE RAGAZZI DI 14 E 17 ANNI

Hanno abusato di una donna di 90 anni e a rendere ancora più sconvolgente una notizia già orribile di per sé è stata l’età dei due violenti: 17 e 14 anni. I due, scrive l’Ansa, erano partiti per compi...

Hanno abusato di una donna di 90 anni e a rendere ancora più sconvolgente una notizia già orribile di per sé è stata l’età dei due violenti: 17 e 14 anni. I due, scrive l’Ansa, erano partiti per compiere una rapina e alla fine hanno anche abusato di una donna di 90 anni che aveva tentato di resistere all’aggressione dei due minorenni.

Ridotta in gravi condizioni, la donna è stata salvata dalla polizia avvertita dalla figlia e ora è in ospedale per ferite, escoriazioni e fratture multiple. I due ragazzi sono stati individuati e condotti in un centro di prima accoglienza presso il Tribunale per i minorenni di Messina.

Sui ragazzi, individuati e condotti in un centro di prima accoglienza presso il Tribunale per i minorenni di Messina, pesano accuse molto serie: rapina aggravata, tentato omicidio e violenza sessuale. E per contorno anche possesso di oggetti “atti a offendere”. A lanciare l’allarme è stata la figlia della vittima che ha chiamato la centrale operativa della Questura per segnalare che la madre era stata presumibilmente aggredita a casa.

In effetti l’anziana signora aveva aperto la porta ai due ragazzi senza alcun problema, conoscendo uno dei due come amico del nipote. Ma, una volta varcata la soglia, i due hanno cominciato a rovistare nei cassetti alla ricerca di denaro e di oggetti preziosi. Quelli che poi la polizia ha recuperato insieme con un coltello che però non è stato usato.

Non ce n’era bisogno per la fragilità della vittima che comunque ha cercato di resistere con tutte le sue forze e per questo è stata violentemente aggredita, scaraventata a terra e abusata.

I poliziotti l’hanno trovata piena di lividi e di sangue. Sarebbe stata lei stessa a indirizzare i poliziotti verso i due aggressori che sono stati subito dopo rintracciati con gli abiti ancora intrisi di sangue.