CHRISTMAS TOWN A CATANIA: UN'EDIZIONE DA RECORD CON OLTRE 150MILA VISITATORI

«Credere è il più bel regalo che possiamo fare alla nostra vita. Ci sono tanti modi di credere: credere in qualcosa, in qualcuno, credere in se stessi, credere nei propri sogni, credere che prima o poi le cose andranno per il verso giusto, credere che una persona che non c’è più sia sempre al tuo fianco. Credere è il primo passo per vivere una vita a colori, per andare oltre con la mente e con il cuore».

“Believe”. Con questo messaggio pieno di speranze, Babbo Natale ha salutato ieri (6 gennaio) gli oltre 150mila visitatori che quest’anno hanno fatto tappa al Christmas Town. Un’edizione da record, che ha trasformato la città etnea nel cuore pulsante della magia natalizia, con famiglie provenienti non solo da tutta la Sicilia, ma anche dalla Calabria, da Malta e da svariate altre regioni d’Italia. Un’affluenza che ha confermato la portata dell’evento come attrazione di rilievo nazionale.

Una macchina organizzativa senza precedenti. Dietro il successo di Christmas Town c’è stato un team straordinario. Oltre 350 collaboratori hanno lavorato instancabilmente nelle diverse divisioni: animatori, artisti, attori, musicisti, tecnici, allestitori, addetti alle vendite, ristorazione, operatori delle attrazioni, addetti alle pulizie, manutenzione, sicurezza, segreteria e comunicazione. A questi si aggiungono oltre 1000 persone coinvolte nell’indotto che hanno contribuito a rendere possibile il successo dell’evento.

Un programma ricchissimo. Christmas Town ha incantato grandi e piccoli con un’offerta artistica e di intrattenimento senza eguali: 290 Magic Show che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta; 230 repliche del Musical “Il Grinch”, una produzione che ha emozionato e divertito migliaia di famiglie; 165 spettacoli al circo che hanno portato in scena l’atmosfera unica dell’arte circense; 55 lanci dell’Elfo Cannone, un appuntamento imperdibile per i più piccoli; 115 parate che hanno trasformato i viali de Le Ciminiere in un’esplosione di colori, musica e allegria.

Il bilancio dell’evento – che per un mese ha acceso i riflettori sul capoluogo etneo – è più che positivo. Christmas Town a Catania non solo ha regalato momenti magici a chi lo ha visitato – offrendo esperienze uniche e indimenticabili – ma ha anche rappresentato un importante volano economico per il territorio, creando opportunità di lavoro e attirando flussi turistici considerevoli.