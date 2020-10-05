Ci siamo, il GIRO D'ITALIA pronto a al passaggio di Paternò: inviaci le tue FOTO 95047.it le pubblicherà!
CI SIAMO!!Fra poche ore il Giro d'Italia farà il suo festoso passaggio a Paternò.La partenza della terza tappa del Giro d'Italia, giorno 05 ottobre 2020 prevista alle 12,25 da Enna 150 chilometri di p...
CI SIAMO!!
Fra poche ore il Giro d'Italia farà il suo festoso passaggio a Paternò.
La partenza della terza tappa del Giro d'Italia, giorno 05 ottobre 2020 prevista alle 12,25 da Enna 150 chilometri di percorso con arrivo sull'Etna (Piano Provenzana 1.775) , sarà il primo arrivo in quota del Giro d’Italia. Una salita inedita, già scalata in parte nel 2011, attaccata da nord (Linguaglossa) per giungere a Piano Provenzana.
Ecco il dettaglio del cronoprogramma, con passaggi e orari nei diversi comuni del territorio previsti a seconda della velocità, che tiene conto di una ipotetica, realistica velocità media, compresa tra 35 e 39 km/h.
I ciclisti in gara arriveranno nel territorio di Adrano, con il passaggio presso la centrale solare "Eurelios" tra le 13.48 e le 13.56, si prosegue sulla "vecchia" ss121 con passaggio a Paternò su via Vittorio Emanuele previsto tra le 14.09 e le 14.19.
In mattina, ci sarà in città il passaggio dei partecipanti del Giro-E 2020, una manifestazione cicloturistica con bici a pedalata assistita, nella 2° tappa che porterà i ciclisti da Biancavilla a Piano Provenzana, il passaggio previsto nella città di Paternò sarà intorno alle ore 11.45
PERCORSO PATERNESE
via Nazario Sauro, Piazza Umberto, Piazza Santa Barbara, via Monastero, Piazza Indipendenza, via Vittorio Emanuele, Piazza Regina Margherita, via Vittorio Emanuele in direzione della Villa Comunale, Via Stazione e da lì si proseguirà verso Belpasso.
95047.it: ha deciso di proporre una gustosa iniziativa a tutti i lettori ed agli utenti, i quali potranno mandarci in tempo reale le foto della carovana rosa (ma non solo, tutte le immagini sull'evento saranno gradite), indicando nome, cognome.(OBBLIGATORIO)
95047.it pubblicherà il materiale nell'apposita galleria fotografica, attraverso le sue pagine social.
Un'iniziativa volta ad arricchire ed a rendere partecipi di questo grande momento di sport tutti coloro che vorranno partecipare.
Per mandare le foto è possibile utilizzare l email [email protected] oppure attraverso il nostro servizio Whatsapp al 393 9504777