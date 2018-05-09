Ci siamo, il GIRO D'ITALIA pronto a al passaggio di Paternò: inviaci le tue FOTO della Carovana Rosa, 95047.it le pubblicherà!
CI SIAMO!!
Fra poche ore il Giro d'Italia farà il suo festoso passaggio a Paternò.
La kermesse ciclistica, transiterà domani pomeriggio (passaggio previsto previsto intorno alle 15.50), preceduti dalla carovana pubblicitaria che sosterà in Piazza Regina Margherita dalle ore 14.30 circa.
95047.it: ha deciso di proporre una gustosa iniziativa a tutti i lettori ed agli utenti, i quali potranno mandarci in tempo reale le foto della carovana rosa (ma non solo, tutte le immagini sull'evento saranno gradite), indicando nome, cognome.(OBBLIGATORIO)
95047.it pubblicherà il materiale nell'apposita galleria fotografica, attraverso le sue pagine social.
Un'iniziativa volta ad arricchire ed a rendere partecipi di questo grande momento di sport tutti coloro che vorranno partecipare.
Per mandare le foto è possibile utilizzare l email [email protected] oppure attraverso il nostro servizio Whatsapp al 393 9504777