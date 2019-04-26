"CI SONO DUE MUCCHE IN AUTOSTRADA", ALLARME SULLA A29 PALERMO-MAZARA DEL VALLO

Due mucche sono state bloccate sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo in direzione del capoluogo siciliano.I due bovini, probabilmente fuggiti da un allevamento, sono entrati in autostrada all’altez...

Due mucche sono state bloccate sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo in direzione del capoluogo siciliano.

I due bovini, probabilmente fuggiti da un allevamento, sono entrati in autostrada all’altezza dello svincolo di Villagrazia di Carini.

Agenti della polizia stradale e uomini dell’Anas sono riusciti ad individuarli e bloccarli.

Tantissime le telefonate da parte degli automobilisti che sono arrivate alla sala operativa della polizia stradale per segnalare il pericolo.

Fortunatamente non si sono verificati incidenti stradali.