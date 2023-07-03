CIAMPINO: AUTISTA DEL BUS UBRIACO E DROGATO, FERMATO POCO PRIMA DELLA PARTENZA DELLA GITA SCOLASTICA
Aveva sul sedile accanto al volante una bottiglia di birra semivuota.
E aveva assunto droga, poco prima di mettersi alla guida di uno scuolabus che doveva potare in gita dei bambini di una scuola materna di Ciampino.
Le condizioni precarie dell’autista – il cui caso è raccontato oggi sull’edizione romana di Repubblica – hanno subito insospettito i poliziotti della municipale che hanno fatto un controllo a bordo del mezzo.
Oltre al ritiro immediato della patente di guida l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.
L’uomo è stato immediatamente sostituito da un collega, salvando così la giornata di gita per la scuola materna.