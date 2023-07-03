CIAMPINO: AUTISTA DEL BUS UBRIACO E DROGATO, FERMATO POCO PRIMA DELLA PARTENZA DELLA GITA SCOLASTICA

Aveva sul sedile accanto al volante una bottiglia di birra semivuota. E aveva assunto droga, poco prima di mettersi alla guida di uno scuolabus che doveva potare in gita dei bambini di una scuola mate...

A cura di Redazione 03 luglio 2023 14:46

