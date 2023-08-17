"CIAO ARTÙ, GRAZIE DI TUTTO". I VIGILI DEL FUOCO DICONO ADDIO AL CANE EROE SUL CAMPO DAL TERREMOTO DI AMATRICE ALLA VALANGA DI RIGOPIANO

«Ciao Artù, grazie per tutto quello che hai fatto», questo il messaggio comparso nelle pagine social dei Vigili del Fuoco per salutare il collega a quattro zampe del nucleo cinofilo di Volpiano.Artù,...

Artù, primo Australian Kelpie dei Vigili del Fuoco, è stato in prima linea per il terremoto di Amatrice, Norcia e la catastrofe del Rigopiano, in quella sequenza sismica che quasi sette anni fa cambiava il volto al Centro Italia.

Un messaggio semplice e pieno di affetto, per Artù che faceva parte del nucleo cinofili di Volpiano in Piemonte. Il primo Australiana Kelpie ad entrare nel corpo nazionale, una razza ben disposta all’addestramento, molto forte e ricca di vitalità, delle ottime caratteristiche per il soccorso. Rispettoso e legato molto al suo padrone, oggi Artù con gli occhi da eroe si prepara al famoso ponte della vita, che ogni piccolo amico a quattro zampe è destinato a fare.

Artù viene omaggiato sui social, in modo unico e affettuoso, attenzione riservata a chi nella vita è stato un eroe.