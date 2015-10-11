Ciao Giuseppe, ciao Antonio: "E’ così difficile dire addio a qualcosa che non vorresti mai dimenticare"

Le esequie dei due giovanissimi tenutesi alla chiesa dello Spirito Santo

Giuseppe Russo e Antonio Faranda non ci sono più. Inghiottiti dalla sciagura di mercoledì sera: ma oggi, ancora per un altro giorno, erano però tra noi. Una fiumana di gente. Di persone piene di dolore, di rabbia e impotenza davanti alle bare bianche di due ragazzi strappati alla vita in modo tremendo e insopportabile. Alla chiesa dello Spirito Santo non c'era un solo spiffero libero. Si era in tanti. Perché in tanti hanno voluto tributare la loro vicinanza alle famiglie distrutte da una tragedia che abbiamo l'obbligo di ricordare per sempre. Così com'era accaduto per Valentina e Gianluca. Poco altro da aggiungere.