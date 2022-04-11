CICLISMO: AL VIA DOMANI IL GIRO DI SICILIA, C'È NIBALI. VENERDI PARTENZA DELLA 4° TAPPA DA RAGALNA

Tutto pronto per Il Giro di Sicilia Eolo. Sono 4 le tappe in programma da domani fino a venerdì 15, con i corridori impegnati su percorsi misti e ricchi di opportunità prima del gran finale sul Monte...

Tutto pronto per Il Giro di Sicilia Eolo. Sono 4 le tappe in programma da domani fino a venerdì 15, con i corridori impegnati su percorsi misti e ricchi di opportunità prima del gran finale sul Monte Etna che verrà scalato dal versante di Piano Provenzana.

Tra i principali pretendenti per la conquista della maglia Giallo Rossa ci sono Vincenzo Nibali, Damiano Caruso, Domenico Pozzovivo, Louis Meintjes, Diego Rosa, Jefferson Cepeda, Kenny Elissonde e Andrii Ponomar.

Al via anche diversi cacciatori di tappe come Vincenzo Albanese, Matteo Moschetti, Matteo Malucelli, Alessandro Fedeli, Simone Velasco, Benjamin King, Simone Petilli e Filippo Fiorelli.

Il Trofeo destinato al Vincitore rappresenta il simbolo per eccellenza della Regione Siciliana, la Trinacria, in una forma stilizzata, colorata di Giallo, Rosso e Verde Pistacchio, richiami al territorio siciliano

LE TAPPE

Tappa n. 1 – MILAZZO - BAGHERIA

Tappa ondulata, costellata di curve e saliscendi. Si svolge interamente, a parte qualche chilometro all’inizio, sulla statale 113 che percorre la costa nord della Sicilia. Unica asperità la breve salita pedalabile a Tindari dopo soli trenta chilometri e lo strappetto di Termini Imerese in cima al quale verrà aggiudicato il traguardo volante di tappa. Finale molto veloce per la volata a gruppo compatto.

Ultimi km

Gli ultimi tre chilometri della tappa lasciano la statale 113 per entrare in città a Bagheria. Si contano due curve ai 2400 m (sinistra-destra) che portano a un ampio curvone lungo quasi 1 km su strada molto ampia per arrivare all’ultima curva che immette nel rettilineo finale di 350 m su strada larga e asfaltata. Ultimi chilometri tutti in leggera ascesa con pendenza media dell’1.5%.

CICLISMO: AL VIA DOMANI IL GIRO DI SICILIA, C'È NIBALI. VENERDI PARTENZA DELLA 4° TAPPA DA RAGALNA

Tappa n.2 – PALMA DI MONTECHIARO - CALTANISSETTA

Tappa impegnativa, caratterizzata da un continuo saliscendi su strade ampie attraverso l’entroterra. Si contano solo tre veri attraversamenti cittadini: Mazzarino, Barrafranca ed Enna con le tipiche caratteristiche di dimensioni a volte ridotte. A Enna, in vetta alla salita di ingresso cittadino è posto il GPM di giornata. Finale su strade larghe e ben asfaltate e arrivo in centro a Caltanissetta al termine di una breve risalita.

Ultimi km

Ultimi 3 km leggermente a salire una volta lasciata la strada a scorrimento veloce in direzione del centro città con pendenza molto dolce sotto il 2

CICLISMO: AL VIA DOMANI IL GIRO DI SICILIA, C'È NIBALI. VENERDI PARTENZA DELLA 4° TAPPA DA RAGALNA

Tappa n. 3 – REALMONTE – PIAZZA ARMERINA

Tappa molto mossa altimetricamente, senza salite particolarmente impegnative, ma segnata da susseguirsi di salite e discese più o meno lunghe con due soli attraversamenti cittadini. Primo attraversamento a Canicattì con carreggiate ristrette in alcuni tratti e secondo, più agevole, a Caltagirone in cima a una breve salita dove verrà assegnato il Traguardo Volante di giornata. Finale tutto leggermente a salire fino a Piazza Armerina.

Ultimi km

Ultimi 3 km con una breve salita che porta all’abitato di Piazza Armerina (media 5%) per arrivare agli ultimi 1500 m praticamente rettilinei caratterizzati da due ondulazioni che portano agli ultimi 200 m in piano.

CICLISMO: AL VIA DOMANI IL GIRO DI SICILIA, C'È NIBALI. VENERDI PARTENZA DELLA 4° TAPPA DA RAGALNA

Tappa n. 4 – RAGALNA – ETNA (Piano Provenzana)

Tappa di alta montagna con poco respiro dopo metà corsa. Prima parte lungo la strada che contorna l’Etna collegando Biancavilla, Adrano, Bronte, Maletto e Randazzo. Qui la corsa sale lungo il vulcano per contornarlo più in quota sulla Sp. Quota Mille. Discesa attraverso Linguaglossa (passaggio impegnativo) fino a Piedimonte Etneo dove comincia la prima salita “Superior” della tappa che porta a Contrada Giuliana. Discesa impegnativa attraverso Milo e Santa Venerina fino a Giarre. Dopo Mascali (TV di tappa) inizia la seconda ascesa a Contrada Giuliana diversa e leggermente più impegnativa della precedente. Dopo il GPM breve falsopiano a scendere prima della salita finale di 18 km a partire da Fornazzo.

Ultimi km

La salita finale misura 18.0 km e sale sul versante Est dell’Etna seguendo un ritmico alternarsi di tornanti lungo colate di lava più o meno recenti. La pendenza media è del 6.0% tenendo conto che all’interno della salita è presente una breve discesa (dopo il bivio del Rifugio Citelli), ma gli ultimi 3 km presentano (a ridosso dei 2000 m) le medie maggiori (circa 9%) e il picco dell’11% a 1500 m dall’arrivo.