CICLISMO. AL VIA IL GIRO DI SICILIA 2023, DOMANI LA PRIMA TAPPA DA MARSALA AD AGRIGENTO

Tutto pronto per Il Giro di Sicilia Crédit Agricole, organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Regione Siciliana, che prenderà il via domani da Marsala per concludersi il giorno 14 in quel di...

Tutto pronto per Il Giro di Sicilia Crédit Agricole, organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Regione Siciliana, che prenderà il via domani da Marsala per concludersi il giorno 14 in quel di Giarre, dopo quattro tappe che toccheranno gran parte dell'isola.

Il numero 1 sarà sulle spalle di Damiano Caruso, vincitore della Maglia Giallo Rossa nel 2022 e tra i maggiori indiziati per il successo finale. A contendergli il successo ci saranno, tra gli altri, Diego Ulissi, Alexey Lutsenko, Louis Meintjes, Sébastien Reichenbach e Rafal Majka. Folta anche la pattuglia dei velocisti, con Mark Cavendish e Elia Viviani in prima fila. Oltre ai plurivincitori di tappe nei Grandi Giri ci saranno Matteo Malucelli (vincitore di una frazione nel 2022), Alvaro Hodeg, Niccolò Bonifazio, Filippo Fiorelli, Luca Colnaghi, Jhonatan Restrepo, Felix Engelhardt, Attilio Viviani, Giovanni Lonardi e Davide Persico. Tra finisseurs particolare attenzione a Vincenzo Albanese, Valerio Conti, Simone Petilli, Paul Double, Davide Gabburo, Alexis Guerin, Walter Calzoni, Lennert Teugels, Simon Pellaud e Tsgabu Grmay.

LE MAGLIE DE IL GIRO DI SICILIA CRÉDIT AGRICOLE

Le maglie di leader de Il Giro di Sicilia Crédit Agricole sono disegnate da GOBIK con tessuti riciclati prodotti da SITIP.

Maglia Giallo Rossa, leader della classifica generale, sponsorizzata dalla Regione Siciliana

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it

Maglia Verde Pistacchio, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel Green Power

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/1998, sponsorizzata da Crédit Agricole

COPERTURA TV IL GIRO DI SICILIA CRÉDIT AGRICOLE

Gli spettatori de Il Giro di Sicilia Crédit Agricole potranno godere di due ore di diretta per ogni tappa. La copertura delle quattro frazioni verrà prodotta da EMG e sarà trasmessa in tutto il mondo.

IN ITALIA

RAI racconterà al pubblico nazionale ogni giornata di corsa su RAI Sport HD dalle 13:50 alle 15:50 circa.

IN EUROPA

Nel vecchio continente, RTBF e VRT in Belgio, NOS nei Paesi Bassi e SRG in Svizzera garantiranno il news feed.

NEL MONDO

In Italia, come nel resto del mondo, il Giro di Sicilia Crédit Agricole potrà essere seguito in diretta anche su Eurosport, Eurosport Player, GCN+ e Discovery+. La diretta della gara sarà inoltre garantita per i tifosi in Giappone su J Sports, in America Latina su Direct TV, in USA su beIN SPORTS e, in Francia, su L’Équipe.