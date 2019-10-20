CICLISMO, IL GIRO D’ITALIA TORNA IN SICILIA: TRE TAPPE IN SICILIA
La presentazione ufficiale del “Giro” sarà giovedì 24 ottobre, ma il quotidiano torinese “La Stampa” anticipa “La Gazzetta dello Sport” rivelando tutte le frazioni della prossima edizione della corsa rosa.
Per una parte del percorso è confermato il rientro in Sicilia. Tre le tappe, ovvero Palermo-Agrigento, Caltanissetta-Etna Piano Provenzana e Catania-Villafranca Tirrena.
Tre tappe molto impegnative, con la Palermo – Agrigento il 12 maggio, poi il giorno dopo si sale sul’Etna a Piano Provenzana con partenza da Caltanissetta e il 14 maggio ultima tappa siciliana con Catania-Villafranca Tirrena
ECCO IL PROGRAMMA
9/5: Budapest-Budapest (cronometro).
10/5: Budapest-Gyor
11/5: Szekesfehervar-Nagykanisza
12/5: Palermo-Agrigento
13/5: Caltanisetta- Etna Piano Provenzana
14/5: Catania-Villafranca Tirrena
15/5: Mileto-Camigliatello Silano
16/5: Castrovillari-Brindisi
17/5: Giovinazzo-Vieste
18/5: Riposo
19/5: San Salvo-Tortoreto Lido
20/5: Porto Sant’Elpidio-Rimini
21/5: Cesenatico-Cesenatico
22/5: Cervia-Monselice
23/5: Conegliano Veneto-Valdobbiadene (cronometro)
24/5: Rivolto-Piancavallo
25/5: Riposo
26/5: Udine-San Daniele del Friuli
27/5: Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio
28/5: Pinzolo-Laghi di Cancano
29/5: Morbegno-Asti
30/5: Alba-Sestriere Monte Fralteve
31/5: Cernusco sul Naviglio-Milano (cronometro)