CICLISTA INVESTITO A SANTA MARIA DI LICODIA, INTERVIENE ELISOCCORSO - LE FOTO

Un ciclista è stato investito da una Peugeot, a Santa Maria di Licodia, in un incrocio di Via Aldo Moro con via Vittorio Emanuele.. Probabilmente l'automobilista, a causa del sole che lo colpiva in pieno, non ha visto il gruppetto di ciclisti, centrandoli con la sua macchina. La bassa velocità della vettura ha impedito danni maggiori. L'ambulanza del 118 intervenuta sul posto, viste le condizioni del ciclista che presentava diversi traumi, ha preferito fare intervenire l'elisoccorso, che ha trasferito l'uomo all'ospedale Cannizzaro di Catania. Tuttavia, sembra che le condizioni dell'uomo, nonostante la botta ricevuta non siano gravi, durante i soccorsi era cosciente e parlava con i sanitari che lo hanno soccorso e preso in carico. Sembra che non sia in pericolo di vita. Sul posto anche pattuglie dei carabinieri e della Polizia municipale di Santa Maria di Licodia per i necessari rilievi.

