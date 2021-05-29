CICLISTA TRAVOLTO A CATANIA. L'APPELLO DELLA MOGLIE: “CHI HA VISTO QUALCOSA, PARLI”

Lo scorso 26 maggio, intorno alle 13 un pirata della strada ha investito ed ucciso Joshua La Rosa un ragazzo di 29 anni in via Passo Gravina, scaraventandolo a terra mentre si recava a lavoro con la...

Lo scorso 26 maggio, intorno alle 13 un pirata della strada ha investito ed ucciso Joshua La Rosa un ragazzo di 29 anni in via Passo Gravina, scaraventandolo a terra mentre si recava a lavoro con la sua bici. (QUI LA NOTIZIA)

Nella giornata di oggi la moglie Valentina ha lanciato un appello attraverso il suo profilo social:

Mercoledì 26 in quella maledetta via passo Gravina, inizia cosi l'appello, buttandoti a terra e scappando via ti hanno strappato alla tua famiglia e ti hanno rubato il futuro. È stato ucciso un ragazzo puro dolce e buono come non ne esistono al mondo.

Un ragazzo che viveva per la sua famiglia e soprattutto per sua figlia Beatrice che lo chiama e lo cerca ma non avrà più indietro il suo papà.

Che crescerà senza nemmeno ricordarsene perché a due anni è troppo piccola e non si può sopportare tutto questo. Io voglio giustizia per Joshua e la piccola Beatrice perché non si può morire andando al lavoro, non si può morire uccisi da un pirata della strada che scappa via spezzando una giovane vita piena di sogni e amore !

Era l’orario di pranzo e via passo Gravina era piena di macchine e gente, qualcuno DEVE aver visto qualcosa che può aiutare a risalire a chi lo ha strappato alla vita. Io non avrò pace fino a quando si saprà la verità. Joshua desiderava solo mantenere onestamente la propria famiglia e si ritrova ucciso da non si sa chi.

Se non si scoprirá chi l’ha ucciso lui morirà per la seconda volta e sarà vittima non solo di quello schifoso che lo ha buttato in aria ma anche di chi ha visto e non ha parlato!

PRETENDO GIUSTIZIA PER MIO MARITO E MIA FIGLIA conclude il post.

Chiunque abbia informazioni utili, può rivolgersi alle forze dell'ordine.