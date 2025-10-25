Cimitero Monumentale di Paternò: iniziati i lavori, l’assessore Gulisano annuncia messa in sicurezza e demolizione delle tombe pericolanti

Sono iniziati i lavori di pulizia e scerbamento all’interno del Cimitero Monumentale di Paternò. Un intervento molto atteso dai cittadini, arrivato anche grazie alle numerose segnalazioni dei lettori,...

L’Amministrazione comunale ha infatti dato il via a un’azione straordinaria di pulizia dei corridoi cimiteriali, rimozione dell’erba e ripristino del decoro urbano, con l’obiettivo di restituire ordine e dignità a un luogo particolarmente caro alla comunità.

L’assessore Gulisano ha inoltre comunicato che, a breve, verranno messi in sicurezza i loculi situati nella parte sinistra dopo l’ingresso principale. Prima di procedere con la demolizione dei loculi pericolanti, verranno pubblicati gli opportuni avvisi rivolti ai parenti dei defunti.

I loculi verranno demolite e i resti traslati in altri spazi idonei, così da poter riqualificare un’intera area ormai degradata dalle intemperie e dal tempo.

Un intervento importante che, oltre a migliorare l’aspetto estetico e la sicurezza, rappresenta un atto di rispetto nei confronti della memoria collettiva e dei luoghi simbolo della città.