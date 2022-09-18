CINEMA IN FESTA 2022, DA OGGI FINO AL 22 SETTEMBRE I FILM AL CINEMA COSTANO €3,50, ECCO DOVE IN PROVINCIA DI CATANIA

Far tornare il pubblico in sala è la mission condivisa da tutti i settori del cinema e non a caso da Venezia parte la campagna Cinema in festa, l'iniziativa che dal 18 al 22 settembre propone bigliett...

"Le sale cinematografiche sono presidi culturali e la visione collettiva di un film è un'esperienza unica che arricchisce", ha dichiarato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, a proposito dell'iniziativa promozionale presentata oggi a Venezia 79 promossa da Anica, Anec, Fondazione David di Donatello, in collaborazione con il ministero della Cultura.

Un'iniziativa che vede una grande partecipazione degli esercenti cinematografici: in tutta Italia saranno oltre duemila gli schermi che aderiscono alla promozione. Cinema in festa è un progetto in cinque anni, a partire dal 2022 e fino al 2026, un vero e proprio format, ispirato alla Fête du Cinéma francese, una "festa" di cinque giorni in cui il biglietto costerà soltanto 3,50 euro dalla domenica al giovedì, ovvero dal giorno preferito delle famiglie fino al giorno di uscita in sala delle nuove proposte settimanali

Le sale di Catania e provincia che aderiscono all’iniziativa “Cinema in festa”. Di seguito, la lista.

Catania:

Multisala Alfieri;

Multisala Ariston;

Multisala King;

Multisala Lopò;

Multisala Planet;

Odeon.

Provincia: