CINEMA IN FESTA, DAL 9 AL 13 GIUGNO TUTTI I FILM A 3,50 EURO
Torna la quarta edizione di Cinema in Festa, iniziativa lanciata nel 2022 dal Ministero della Cultura con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.Come gli scorsi anni,...
Torna la quarta edizione di Cinema in Festa, iniziativa lanciata nel 2022 dal Ministero della Cultura con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.
Come gli scorsi anni, dunque, dal 9 al 13 giugno (e poi di nuovo a settembre) sarà possibile visionare qualunque film presente in palinsesto al costo ridotto di 3,50 euro.
Il progetto, ispirato alla “Fête Du Cinéma” francese, nasce dalla collaborazione tra distributori e cinema e proseguirà fino al 2026: finora ha condotto in sala più di 3,8 milioni di spettatori.
A questo link i cinema in Sicilia che aderiscono all'iniziativa. Sul sito di Cinema in Festa anche i film in palinsesto.