"CINQUANTA EURO PER UN VOTO", GUARDA IL SERVIZIO DE LE IENE SULLE REGIONALI IN SICILIA TRASMESSO IERI

E' andato in onda stasera il servizio della trasmissione di Italia Uno Le Iene su presunti episodi di voti di scambio in occasione delle elezioni regionali del 5 novembre.

"Cinquanta euro per un voto". L'inviato Ismaele La Vardera, il filmaker che nella scorsa primavera si candidò a sindaco di Palermo captando di nascosto le conversazioni con i leader del centrodestra, ha raccolto la testimonianza di una donna cui è stata offerta da una intermediaria una somma in denaro (50 euro) in cambio del voto per il candidato di Forza Italia Antonio Castro, attualmente consigliere comunale di Acireale.

La donna che ha segnalato l'illecito, all'indomani del voto, è andata con una telecamera nascosta a riscuotere la somma nel luogo indicato dall'intermediaria: e ha ricevuto la somma di denaro pattuita. Nel servizio si vede anche una lista di altri elettori cui sarebbero stato offerti soldi in cambio della preferenza al candidato forzista. Castro, al quale è stato mostrato poi il video, afferma di non essere al corrente di una compravendita di voti a suo favore.