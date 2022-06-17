CINQUE FERITI IL BILANCIO DI DUE INCIDENTI AVVENUTI NELLA SERATA DI IERI A PATERNO' E BELPASSO - LE FOTO

Due gravi incidenti stradali sono avvenuti nelle ultime ore sulle strade del nostro comprensorio. Il bilancio è pesante: cinque feriti, di cui una bambina in tenera età.Il primo è avvenuto intorno all...

Il primo è avvenuto intorno alle ore 22.30 di ieri 17 Giugno 2022 all'ingresso del paese, esattamente al "Palazzo di Ferro".

Ad essere coinvolti due autovetture, una Fiat 600 ed una Peugeot 3008 che per cause non ancora note si sono violentemente scontrate.

Bilancio di quattro persone ferite, i tre occupati della Fiat 600 tra di questi una minorenne e l'occupante della Peugeot 3008 che sono stati immediatamente soccorsi da due ambulanze che hanno raggiunto il luogo del sinistro e dopo aver dato le prime del caso sono stati trasferiti all'ospedale per le cure del caso

Sul posto si è reso necessario l intervento dei vigili del fuoco del nostro distaccamento per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza delle vetture.

Per tutti i rilievi del sinistro e stabilire l'esatta dinamica sono intervenuti i carabinieri.

Il tratto interessato dal sinistro è rimasto chiuso per circa un ora per consentire le operazioni in sicurezza.

Secondo sinistro automobilistico è avvenuto poco prima della mezzanotte, sulla SS 121 nei pressi del rifornimento tra lo svincolo Palazzolo e del centro commerciale in direzione Catania

Per cause al vaglio da parte dell'autorità una autovettura in modo autonomo è andata a sbattere violentemente contro il guard rail finendo la sua corsa a ruote in aria al centro della carreggiata.

Il conducente, un giovane, è stato immediatamente soccorso da un ambulanza che ha raggiunto il luogo del sinistro è trasportato in condizioni serie all'ospedale di Paternò per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò per la messa in sicurezza dell'autovettura.

Per tutti i rilievi del sinistro sono intervenuti i Carabinieri, il traffico ha subito rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro.

