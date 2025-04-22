CINQUE GIORNI DI LUTTO PER PAPA FRANCESCO: SABATO I FUNERALI IN PIAZZA SAN PIETRO
Il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. Le esequie si terranno sabato 26 aprile alle ore 10, sul sagrato della Basilica di San Pietro in Vaticano. La celebrazione liturgica sarà p...
Il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. Le esequie si terranno sabato 26 aprile alle ore 10, sul sagrato della Basilica di San Pietro in Vaticano. La celebrazione liturgica sarà presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re.
A partire dalle ore 9 di domani, la salma del Santo Padre sarà esposta all’interno della Basilica di San Pietro, dove i fedeli potranno rendere omaggio fino alla sera di venerdì.
In seguito alla scomparsa del Pontefice, il Consiglio dei Ministri ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale, con decorrenza da oggi.
Tuttavia, durante il periodo di lutto, scuole, uffici e negozi rimarranno aperti. Confermate anche le celebrazioni del 25 aprile.
Per rispetto del momento solenne, il governo ha disposto il rinvio delle partite del campionato di calcio in programma per sabato, giorno dei funerali.