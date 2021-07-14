Cinque ragioni per frequentare una donna più matura

Il detto “Il vino buono sta nella botte vecchia” si adatta perfettamente all’esperienza di una frequentazione con una donna più matura. È proprio vero che, con il passare degli anni, le donne diventan...

Il detto “Il vino buono sta nella botte vecchia” si adatta perfettamente all’esperienza di una frequentazione con una donna più matura. È proprio vero che, con il passare degli anni, le donne diventano ancora più meravigliose e sanno regalare al partner emozioni uniche. Scopriamo allora qualcosa di più su cosa significa frequentare una donna più matura e riscoprire l’amore in modo nuovo.

Modi per trovarne una

Un modo tradizionale per incontrare una donna matura è frequentare eventi o luoghi popolari tra le donne di mezza età. Gli amanti del ballo possono provare con un corso di flamenco oppure di balli di coppia, spesso frequentati da donne single. Un’altra opzione, indicata in particolar modo a chi non abbia tanto tempo a disposizione oppure a chi viva lontano dalle grandi città, è iscriversi a un sito di incontri.

Su queste piattaforme le funzioni di ricerca aiutano a restringere i risultati in base ai fattori preferiti, per esempio l’età, trovando così i profili di signore di mezza età. Esistono anche siti di incontri con donne mature specializzati, i quali anche adatti a chi sia incuriosito dall’idea di frequentare una donna matura, ma non lo abbia mai fatto prima per vari motivi. Non c’è infatti la pressione di attaccare bottone con una bella signora, ma si può iniziare gradualmente inviando un messaggio a chi sembra più interessante. In questo modo ci si può fare poco a poco un’idea sul carattere dell’altra persona e la compatibilità tra voi, senza buttarsi subito a capofitto in una frequentazione.

Ragioni per scegliere questa strada

Forse non tutti si rendono conto dei vantaggi che si ottengono frequentando una donna matura. Ingannati dai messaggi di film e pubblicità, tanti credono che soltanto le ragazze più giovani siano degne della loro attenzione. Così facendo rischiano di perdersi esperienze romantiche tra le più intense: le ragioni per uscire con una persona matura sono infatti numerose.

1.Sicuramente l’esperienza

È logico che una donna che ha vissuto più a lungo abbia maggiore esperienza rispetto a una ragazza ventenne. Questa esperienza si riflette sia nel suo modo di rapportarsi col mondo, più diretto e con meno complessi, che naturalmente nell’intimità. Sarà vero che le donne non hanno la tonicità di una ragazza, ma conoscono meglio se stesse e quello che vogliono, regalando quindi esperienze del tutto uniche.

2.Maturità nelle azioni e nei desideri

Come accennato, tante esperienze di vita donano una maturità che può farti dimenticare le insicurezze e i rapidi cambiamenti di umore di una ragazza più giovane. Una donna matura sa cosa vuole nella vita e nella frequentazione, lo dice chiaramente e non si aspetta che tu le legga nel pensiero.

3.Intelligenza

Hanno avuto più anni a disposizione per leggere opere di letteratura, guardare film, viaggiare, conoscere persone. Di conseguenza ha tanto da raccontare e insegnare, e la sua intelligenza la riempie di fascino irresistibile. Ogni conversazione con lei può aprirti la mente a nuove conoscenze e idee che non avevi mai preso in considerazione. Si può ben dire che il cervello di una donna matura è davvero una delle parti più sexy di lei.

4.Indipendenza

Difficilmente si dimostrerà troppo appiccicosa, bisognosa di conferme e attenzioni continue. Infatti ha ormai imparato a vivere con se stessa e sicuramente ci tiene alla propria indipendenza. Frequentarla ti dà quindi la possibilità di condividere dei bei momenti, ma al tempo stesso di non dover riorganizzare tutte le tue priorità per metterla al primo posto.

5.Sa accettare e perdonare

Sanno che la vita è troppo breve per tenere il broncio, e che tante delle cose per cui ci si arrabbia non valgono davvero tutte quelle emozioni negative. In molti casi, quindi, frequentare una donna matura vuol dire avere una compagna che ti accetta per quello che sei, senza cercare di cambiarti, e perdona i tuoi difetti e le tue mancanze perché sa che nessuno al mondo è perfetto. Così potrai essere te stesso fino in fondo.

Sii un buon compagno

Le storie d’amore non devono per forza andare come quella tra Dustin Hoffman e la famosa signora Robinson nel film Il laureato. Come abbiamo visto, una donna matura ha tantissimi elementi che la rendono una compagna meravigliosa. Per questo tocca a te dimostrarti all’altezza di questa donna comportandoti da gentiluomo e mostrandole che la apprezzi.

Non dimenticare di farle complimenti sul suo aspetto, sulla sua personalità e sulle cose che ti piacciono di lei. Sii romantico, falle capire che la apprezzi con piccoli gesti, come un regalo inaspettato oppure una cena a lume di candela preparata da te. Mostrale quanto conta, sorprendendola con un appuntamento pensato apposta per lei, oppure portandola in un luogo importante.

Stando insieme tu puoi farla sentire di nuovo giovane, mentre lei ti insegnerà tante cose che non sapevi sulla vita e su te stesso.