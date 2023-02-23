CIOCCOLATA LINDT RITIRATA PER LA PRESENZA DI PISTACCHIO NON DICHIARATA
Possibile presenza di praline con cioccolato al latte e morbido ripieno al pistacchio (a forma di cuore) inserite in confezioni dove non è dichiarata la presenza di questo ingrediente. La Lindt, dell’azienda LINDT & SPRÜNGLI S.p.A. richiama alcuni lotti.
Si tratta in particolare della scatola a
forma di cuore da 178 g: L250230 TMC 31/12/2023 – L252230 TMC 30/11/2023 – L298330, TMC 31/01/2024 – L251230 TMC 31/12/2023;
Scatola a forma di cuore da 96 g: L250230 TMC 31/12/2023 – L250231 TMC 30/11/2023 – L251230 TMC 31/12/2023 – L298330 TMC 31/01/2024.
Le scatole sottoposte a richiamo scadono, in particolare, il 31/12/2023, 30/11/2023 e 31/01/2024.
L’azienda, invita i soggetti allergici o intolleranti al pistacchio a “non consumare il prodotto”. Sulle confezioni è riportata la dicitura “Può contenere nocciole e altra frutta a guscio”.