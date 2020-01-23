II° CIRCOLO DIDATTICO, PLESSO SCOLASTICO DI VIA LIBERTÀ, RIAPERTURA DELLE CLASSI NN. 12, 13 E 14

Il sindaco di Paternò Nino Naso, con ordinanza N°9 del 23/01/2020 ordina, dal lunedì 27 Gennaio 2020 la riapertura e l’utilizzo delle aule nn. 12, 13 e 14, afferenti al II Circolo Didattico, nonché lo...

Il sindaco di Paternò Nino Naso, con ordinanza N°9 del 23/01/2020 ordina, dal lunedì 27 Gennaio 2020 la riapertura e l’utilizzo delle aule nn. 12, 13 e 14, afferenti al II Circolo Didattico, nonché lo spazio denominato “comune” tra lo stesso

II circolo e l’istituto G.B. Nicolosi, con accesso ai suddetti locali utilizzando esclusivamente corridoi e spazi in uso all’Istituto G.B.Nicolosi e non soggetti ad inibizione.

Si tratta di cinque classi che saranno già operative nei locali di via Libertà, dopo l'ordinanza di chiusura a seguito di eventi meteorologici avversi.

In aggiunta, altre cinque delle classi che erano state inibite in via Libertà potranno svolgere le proprie attività didattiche presso l'istituto G.B. Nicolosi di zona Scala Vecchia. "Abbiamo posto sulla vicenda subito la massima attenzione - precisa il sindaco Naso - concertando le operazioni tra Amministrazione Comunale e i dirigenti scolastici interessati.

Sono così scongiurati i doppi turni".