CIRCONVALLAZIONE DI CATANIA: AUTOVELOX OPERATIVI DAL 3 OTTOBRE, ATTENZIONE AL LIMITE DI VELOCITÀ FISSATO A 50 KM/H

Con delibera del 2 ottobre scorso la giunta comunale di Catania ha disposto l’attivazione degli impianti autovelox per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità consentita, nei seguenti punti della circonvallazione: viale Lorenzo Bolano, civ. 5-7, viale Lorenzo Bolano, civ. 5, viale Andrea Doria, civ. 29, viale Andrea Doria, civ. 11 e viale Ulisse, civ. 19.

L’attivazione, avvenuta con effetto immediato dal giorno successivo alla delibera, è stata formalizzata dopo il completamento delle operazioni preliminari di prova e installazione della segnaletica “al fine – è scritto nell’atto adottato dalla giunta e proposto dal comandante della polizia locale – di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento del fatto costituente illecito amministrativo e il superamento della velocità che, in detti viali, è generalizzata a 50 Km/h”.

La giunta ha anche disposto la completa attivazione del sistema degli impianti semaforici tipo T-Eexspeed per la rilevazione automatica delle violazioni del passaggio con il segnale ‘rosso’ nella circonvallazione in viale Felice Fontana, all’altezza del passaggio pedonale semaforizzato al civ. 1, carreggiata nord e sud; viale Andrea Doria, all’altezza del passaggio pedonale semaforizzato al civ. 17, carreggiata nord e sud; viale Odorico da Pordenone, all’altezza del passaggio pedonale semaforizzato al civ. 21, carreggiata nord e sud.

Inoltre, è stata disposta l’attivazione della rilevazione automatica delle violazioni all’articolo 146 del codice della strada, al semaforo posto sulla carreggiata nord all’altezza della fermata bus Fontana Nord 1 e sulla corrispondente carreggiata sud all’altezza di via Riccardo Felici, in viale Andrea Doria al semaforo posto sulla carreggiata nord all’altezza del civico 4 e sulla corrispondente carreggiata sud all’altezza del civico 17 e, infine, in viale Odorico da Pordenone, al semaforo posto sulla carreggiata nord all’altezza del civico 32/34 e sulla corrispondente carreggiata sud all’altezza del civico 25.

Il Comune raccomanda agli utenti di attenersi scrupolosamente al rispetto delle regole del codice della strada e osservare con massima attenzione la segnaletica orizzontale e verticale, ritenendo raggiunto l’obiettivo della massima sicurezza con un riscontro pari a zero delle multe comminate.