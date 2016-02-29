Civiltà: questa sconosciuta

LE SEGNALAZIONI DEI LETTORI. Siamo in pieno centro: in via Emanuele Bellia

95047.it “Gentile redazione di 95047.it,

vi mando un paio di foto che servono a mettere in risalto l'ennesimo atto di inciviltà paternese. Inciviltà dovuta, come potete ben vedere, ai padroni dei cani che lasciano tranquillamente sui marciapiedi e dinanzi l'ingresso di luoghi pubblici (in questo caso la farmacia Castro) i bisogni dei loro cani. Diffondete queste foto se potete. È giusto dare risalto a tutti gli atti di inciviltà che ormai caratterizzano questa città e che la pongono ormai ai livelli più bassi mai raggiunti. Grazie per la vostra disponibilità”.

