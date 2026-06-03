Claudio Baglioni, polmonite acuta: tour rinviato al 2027 e nuove date in Sicilia

Il cantautore costretto a uno stop di almeno 90 giorni: rinviati tutti i concerti previsti per l’estate 2026

Brutta notizia per i fan di Claudio Baglioni. Il celebre cantautore romano è stato colpito da una polmonite interstiziale acuta che lo costringerà a uno stop forzato di almeno 90 giorni per sottoporsi alle cure mediche necessarie e recuperare pienamente le funzionalità respiratorie.

A causa delle condizioni di salute dell’artista, gli organizzatori del tour – Friends & Partners e Come s.r.l. – hanno deciso di rinviare di un anno l’intero “GrandTour – La vita è adesso”, inizialmente previsto per l’estate 2026. Il nuovo calendario partirà quindi nel 2027.

Lo stesso Baglioni, attraverso un videomessaggio rivolto ai fan, ha spiegato che la decisione è stata presa per permettergli di affrontare nuovamente concerti lunghi e impegnativi, spesso della durata di quasi tre ore, solo dopo un completo recupero fisico.

Slittano anche le date in Sicilia

Anche la Sicilia dovrà attendere il 2027 per rivedere Claudio Baglioni sul palco. Alcune tappe sono già state ufficialmente riprogrammate, mentre per altre si attendono ancora le nuove date.

Le nuove date già confermate

Agrigento – Live Arena

Il concerto del 26 luglio 2026 sarà recuperato sabato 24 luglio 2027

Il concerto del 27 luglio 2026 sarà recuperato domenica 25 luglio 2027

Palermo – Teatro di Verdura

Il concerto del 28 luglio 2026 sarà recuperato martedì 27 luglio 2027

Il concerto del 29 luglio 2026 sarà recuperato mercoledì 28 luglio 2027

Date ancora da definire

Per gli appuntamenti previsti a Siracusa e Taormina, gli organizzatori hanno fatto sapere che le nuove date verranno comunicate prossimamente.

Biglietti validi e possibilità di rimborso

I biglietti già acquistati resteranno validi automaticamente per le nuove date del 2027, senza bisogno di ulteriori operazioni.

Chi invece non potrà partecipare ai concerti riprogrammati potrà richiedere il rimborso entro il 30 giugno 2026, utilizzando lo stesso circuito di vendita scelto al momento dell’acquisto, come TicketOne, CiaoTickets o punti vendita autorizzati.

Le richieste dovranno essere effettuate attraverso le apposite sezioni “Rimborsi” presenti sui siti ufficiali dei circuiti di vendita.

Come avviene solitamente in questi casi, verrà restituito il valore nominale del biglietto, mentre eventuali commissioni di servizio o spese di spedizione potrebbero non essere rimborsate.