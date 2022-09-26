CLICK DAY DA OGGI ALLE 12, PER IL BONUS 200 EURO PER GLI AUTONOMI : ECCO COME RICHIEDERLO
A partire dalle 12 di domani, lunedì 26 settembre, i lavoratori autonomi iscritti all'Inps e i professionisti associati alle Casse di previdenza private potranno richiedere (sui siti dei propri Enti pensionistici) l'indennità da 200 euro prevista dal decreto Aiuti.
All'indomani della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del testo attuativo della misura, dunque, scatterà la chance di ottenere il bonus per chi ha redditi dai 35.000 euro in giù.
L'indennità da 200 euro, che potrà esser richiesta da domani, è stata introdotta per alleviare gli effetti dell'impennata dell'inflazione nel nostro Paese, raggiungendo così la platea degli occupati indipendenti che, nell'anno d'imposta 2021, hanno registrato un reddito complessivo inferiore ai 35.000 euro (complessivamente, si stima che si tratti di almeno 3 milioni di potenziali beneficiari).
La settimana scorsa, inoltre, l'Adepp, l'Associazione delle Casse previdenziali private, vista la novità del decreto Aiuti ter approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri, che stabilisce un bonus aggiuntivo di 150 euro per i liberi professionisti con redditi dai 20.000 euro in giù percepiti nel 2021, ha fatto sapere che gli Enti "sono pronti ad aggiornare la procedura informatica allestita per la richiesta" del sussidio da 200 euro, "tenendo conto del doppio 'tetto' reddituale dei potenziali aventi diritto".