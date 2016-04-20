Coca Cola cambia colore: ecco come diventa la bevanda

La lattina rossa, al momento simbolo della sola Coca Cola, diventerà la nuova veste delle varianti Coca Cola Light, Coca Cola Zero e Coca Cola Life, fino ad oggi dipinte di un altro colore per disting...

La lattina rossa, al momento simbolo della sola Coca Cola, diventerà la nuova veste delle varianti Coca Cola Light, Coca Cola Zero e Coca Cola Life, fino ad oggi dipinte di un altro colore per distinguerle da quella ufficiale. Le nuove grafiche, che arriveranno in Italia entro il 2017, fanno parte di una strategia di marketing che mira ad aumentare le vendite delle alternative "dietetiche", in calo. "Vogliamo promuovere la nostra gamma light", ha spiegato un portavoce Il motivo sarebbe piuttosto semplice: il rosso farebbe aumentare le vendite.

coca cola 2

"Uniamo tutta la famiglia Coca Cola sotto un’unica identità visiva e rendiamo più semplice anche per i consumatori la scelta della loro Coca con o senza calorie, con o senza caffeina", ha spiegato Marcos De Quinto, Chief Marketing Officer, a proposito della nuova strategia di marketing "One Brand". Per distinguere le varie lattine rosse, saranno introdotte delle etichette, situate sulla parte superiore, del colore che fino ad oggi ha caratterizzato ogni bevanda.