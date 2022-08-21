COCA COLA, RITIRATO UN LOTTO DI BOTTIGLIE: "C'È SCRITTO SENZA ZUCCHERO E INVECE È PRESENTE"

Il ministero della Salute ha emesso un modello di richiamo nei confronti di “Coca-Cola Original Taste”. Il motivo della segnalazione, nei confronti della nota bevanda analcolica è, “richiamo per risch...

Il ministero della Salute ha emesso un modello di richiamo nei confronti di “Coca-Cola Original Taste”. Il motivo della segnalazione, nei confronti della nota bevanda analcolica è, “richiamo per rischio chimico”.

Per la precisione: presenza di zucchero in un lotto preciso di bottiglie della bevanda nonostante l’etichettatura indichi il contrario. Si fa riferimento alla confezione da nove bottiglie in vetro da un litro, senza zucchero, del lotto di produzione L2207087N. Il marchio del produttore è Coca-Cola Hbc Italia Srl, la sede dello stabilimento Nogara, in provincia di Verona (la data di scadenza: 7 luglio 2023). “Errata etichettatura – si legge nel modello di richiamo del ministero – il prodotto contiene zucchero.

La bottiglia presenta il tappo rosso anziché nero e l’indicazione ‘zero zuccheri’ quando invece contiene zucchero”. L’invito della Coca Cola è dunque quello di “verificare il numero di lotto riportato sul collo della bottiglia; qualora corrispondesse a quelli coinvolti vi invitiamo a contattare il nostro Numero Verde (800.534.934) per provvedere alla gestione”.

SIBEG RASSICURA: "NESSUN LOTTO IN QUESTIONE SI TROVA SUL MERCATO SICILIANO"

In riferimento al richiamo del ministero della Salute su “errata etichettatura” di alcune bottiglie in vetro di Coca-Cola da un litro, con scadenza 7 luglio 2023 (“lotto di produzione L2207087N della Coca-Cola HBC Italia SRL con sede dello stabilimento a Nogara”), Sibeg, azienda che in Sicilia produce, distribuisce e sviluppa tutti i prodotti a marchio The Coca-Cola Company, ci tiene a specificare quanto segue: "Vogliamo assolutamente tranquillizzare tutti i nostri consumatori – spiega Luca Busi, Ad Sibeg Coca-Cola – nessun lotto in questione si trova al consumo sul mercato siciliano. Nessun allarmismo, dunque, per i 5 milioni di consumatori e per i turisti in vacanza nell’Isola che ogni giorno ci scelgono. La qualità dei prodotti provenienti dal nostro impianto di Catania è eccellente e quotidianamente supera un rigido controllo di verifica della conformità degli standard tecnici. Non vogliamo essere trascinati nel vortice mediatico dopo tutto l’impegno e gli sforzi messi in campo per garantire la massima sicurezza e preservare la fiducia dei nostri consumatori".