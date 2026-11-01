BELPASSO Cocaina nascosta nel portaocchiali e 500 euro in casa: denunciata 27enne

Durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno trovato sei involucri di cocaina nascosti in un portaocchiali e quasi 500 euro in contanti. Denunciata una giovane di 27 anni.

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Stazione di Belpasso, impegnati in una serie di controlli sul territorio per contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai contesti maggiormente esposti al rischio di diffusione delle droghe tra i giovani.

Proprio nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di droga, i militari hanno denunciato una 27enne del posto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L'intervento è scaturito da una mirata attività investigativa che ha indotto gli investigatori a concentrare l'attenzione sull'abitazione della donna. Dopo aver, quindi, predisposto dei servizi di osservazione a distanza in modalità “discreta”, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha dato riscontro alle loro ipotesi: in casa, infatti, la giovane aveva nascosto, in un portaocchiali poggiato su un comodino, 6 involucri di cocaina e quasi 500 euro in contanti, verosimilmente i guadagni dell’attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato immediatamente sottoposto a sequestro e la droga sarà analizzata dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti LASS del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per gli ulteriori accertamenti tecnici disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, la 27enne è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria.