95047

CODE E DISAGI SULLA SS121 PER LAVORI

FLASHFortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale.Disagi e code questa mattina sulla ss121,  si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per conse...

A cura di Redazione Redazione
31 luglio 2020 08:09
CODE E DISAGI SULLA SS121 PER LAVORI -
News
Condividi

FLASH

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale.

Disagi e code questa mattina sulla ss121,  si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per consentire l'esecuzione della sistemazione del guard rail. I mezzi viaggiano a passo d'uomo, con conseguenti disagi per chi deve raggiungere Catania.

I lavori sono nei pressi dello svincolo Piano Tavola, ma la coda inizia circa 2 km prima nei pressi dello svincolo Belpasso/zona industriale.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047