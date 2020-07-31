CODE E DISAGI SULLA SS121 PER LAVORI
Disagi e code questa mattina sulla ss121, si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per conse...
A cura di Redazione
31 luglio 2020 08:09
FLASH
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale.
Disagi e code questa mattina sulla ss121, si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per consentire l'esecuzione della sistemazione del guard rail. I mezzi viaggiano a passo d'uomo, con conseguenti disagi per chi deve raggiungere Catania.
I lavori sono nei pressi dello svincolo Piano Tavola, ma la coda inizia circa 2 km prima nei pressi dello svincolo Belpasso/zona industriale.
