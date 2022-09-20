CODICI: CAMBIANO GLI ITINERARI CON MSC ARMONIA, PRONTE LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO E RIDUZIONE DEL PREZZO PER I CROCIERISTI

Nuovi disagi per i crocieristi. L’ultimo caso riguarda la Msc Armonia, che ha modificato l’itinerario della vacanza nel Mediterraneo, per la delusione dei viaggiatori, che hanno subito segnalato la vi...

Nuovi disagi per i crocieristi. L’ultimo caso riguarda la Msc Armonia, che ha modificato l’itinerario della vacanza nel Mediterraneo, per la delusione dei viaggiatori, che hanno subito segnalato la vicenda all’associazione Codici.

“Siamo di fronte all’ennesimo caso di un pacchetto turistico modificato in peggio – osserva Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. Si tratta di una vacanza ben diversa da quella scelta dai crocieristi, che quindi hanno diritto ad essere risarciti”.

La situazione si è venuta a creare nel giugno scorso, ma è destinata a protrarsi fino ad ottobre. Recentemente è capitato alla crociera partita il 5 settembre da Brindisi con tappe a Mykonos, Atene, Kotor, Venezia e rientro nel porto pugliese il 12 settembre.

“Due di queste tappe sono state cancellate – spiega Stefano Gallotta, Responsabile del settore Trasporti e Turismo di Codici – e ci riferiamo a quelle di Corfù del 9 settembre, che non è stata nemmeno sostituita, e di Kotor del 10 settembre, rimpiazzata con Spalato.

I crocieristi che hanno segnalato il caso alla nostra associazione hanno riferito di non aver ricevuto comunicazioni da parte della compagnia in merito al diritto di recedere, di ottenere una riduzione del prezzo oppure sconti. I viaggiatori hanno diritto alla riduzione del prezzo ed al risarcimento danni da vacanza rovinata, ed è quello che chiediamo con l’azione che stiamo avviando. L’iniziativa riguarda tutte le crociere organizzate da giugno ad ottobre 2022”.

I passeggeri della Msc Armonia che hanno visto cancellare le tappe della crociera nel Mediterraneo senza aver ricevuto adeguate comunicazioni al riguardo possono rivolgersi a Codici per richiedere la riduzione del prezzo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed il risarcimento dei danni anche da vacanza rovinata. È possibile mettersi in contatto con l’associazione inviando un messaggio al numero WhatsApp 338.48.04.415, telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo [email protected].