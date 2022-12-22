CODICI: CORSA AI REGALI DI NATALE, DIFFIDARE DA SUPER SCONTI E VENDITORI SCONOSCIUTI

L’associazione Codici condivide e rilancia i consigli della Polizia Postale per acquistare online i regali di Natale in totale sicurezza. In questi giorni in cui lo shopping diventa frenetico perché i...

L’associazione Codici condivide e rilancia i consigli della Polizia Postale per acquistare online i regali di Natale in totale sicurezza. In questi giorni in cui lo shopping diventa frenetico perché il 25 dicembre è alle porte, è più facile per i consumatori cadere nelle trappole tese dai truffatori.

“Le insidie maggiori riguardano l’e-commerce – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e questo perché quando si fanno acquisti online spesso si va di fretta.

È più facile distrarsi, soprattutto quando si utilizza lo smartphone, perché magari nel frattempo si stanno facendo altre cose. E così, mentre si naviga su un portale di e-commerce oppure si scorrono gli annunci pubblicati su un social network, ci si sofferma soltanto sul prezzo, senza controllare chi è il venditore, se rispetta le condizioni generali di vendita, cosa dicono gli altri utenti nelle recensioni. L’attenzione viene catturata dai prodotti in offerta, dalle promozioni a tempo.

Ecco, è bene diffidare dai super sconti. Prima di procedere al pagamento, è importante sincerarsi che il sito o il venditore siano affidabili, che il negozio sia reale e che le condizioni di pagamento siano sicure.

Mai fornire dati personali e non cliccare su link contenuti in messaggi o e-mail che annunciano la vincita di un fantomatico concorso a premi o promettono l’acquisto di un prodotto ad un prezzo vantaggiosissimo. Soprattutto in questi giorni, segnati dalla corsa ai regali, si va di fretta. Meglio, invece, procedere con calma e controllare prima di fare un acquisto, perché quello che sembra un affare potrebbe rivelarsi una fregatura”.

Gli Sportelli dell’associazione Codici sono a disposizione dei consumatori per chiarimenti e assistenza in caso di problemi con gli acquisti. È possibile fare una segnalazione al numero 06.55.71.996 o all’indirizzo [email protected].